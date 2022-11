"Cage e agnetti, ovvero il silenzio apparente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 16 novembre e il 9 dicembre al Teatro Arsenale di Milano, nell’ambito del progetto Sketches a cura di Contemporary Music Hub, mdi ensemble suona il NEG di Vincenzo Agnetti in una programmazione interamente dedicata a John Cage a 30 anni dalla sua scomparsa. Il NEG (1970) è un’opera dell’artista Vincenzo Agnetti (Milano, 1926-1981), concepita per dare voce al silenzio materializzando, o con una nota fissa o con una frequenza modulabile, le pause di un discorso o di una musica. Operazione concettuale fortemente legata alla ricerca di Agnetti sul “negativo” come elemento di conoscenza critica della realtà e a una riflessione sull’uso della tecnologia e sulle possibilità virtualizzanti insite nello strumento. II NEG ha ripreso recentemente a suonare dopo cinquanta anni di silenzio e a interagire con i suoni, le voci e le parole di musicisti contemporanei con due incontri del progetto Vincenzo Agnetti. NEG: suonare le pause, a cura di Luca Cerizza (Bologna, 2021; Bolzano, 2022). La connessione più evidente tra Cage e Agnetti è nel concetto del silenzio: se Cage era consapevole dell'impossibilità di ottenere il silenzio assoluto, Agnetti orchestra il silenzio partendo dalla stessa idea di matericità che il vuoto sonoro esprime. Teatro Arsenale, Via C. Correnti 11 Milano Biglietti: https://oooh.events/biglietteria-online-gratis/ Programma Teatro Arsenale 16 novembre, ore 20.00 STRINGS (AND MORE) BOX PROGRAMMA Four (1989) String quartet in four parts (1949-50) Living room music (1940) Elia Leon Mariani, Lorenzo Derinni, violini Paolo Fumagalli, viola Giorgio Casati, violoncello Luca Valli, NEG -------------------------------------- Teatro Arsenale 16 novembre, ore 21.30 THEATRE ROOM PROGRAMMA Radio Music (1956) per 1-8 performers con una radio One4 per percussioni (1990) Improvisation III (1980) per una o più stereo cassette recordings Theatre piece (1960) per strumentisti, danzatori, cantanti 4’33’’ versione per quattro interpreti Giulia Gaudenzi, Francesca Pinna, Dario Buccino, performers Luca Valli, NEG ---------------------------------------- Teatro Arsenale 9 dicembre, ore 20.00 VOICES BOX AND GUESTS PROGRAMMA Experiences no.2 (1948) Song books (selezione) (1970) Sonnekus2 (1985) The Wonderful Widow of Eighteen Springs (1942) A Flower (1950) Litany for the Whale (1980) Maria Eleonora Caminada, Giulia Zaniboni voci Luca Valli, NEG --------------------------------------- Teatro Arsenale 9 dicembre, ore 21.30 VARIATIONS ROOM PROGRAMMA Variations IV (1963) Duccio Beverini, Dario Buccino, performers Luca Valli, NEG