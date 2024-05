Fiera Milano Live: il calendario dei concerti

Fiera Milano Live diventa la nuova 'sede' della musica dal vivo a Milano. La scelta della location nasce dall'accordo tra Vivo Concerti e Fiera Milano. Sono già 11 gli eventi organizzati, per un calendario che va dal 12 giugno al 2 settembre tra pop, urban, dance, rap, elettronica e musica indie. Non solo concerti, ma anche momenti di aggregazione e feste come il Teenage Dream Party. Presente anche un'area pallavolo in collaborazione con Vero Volley per sfide tra amici oltre che una ruota panoramica.

Per partecipare agli show è necessario acquistare i biglietti in prevendita online o nei punti di vendita autorizzati. In alternativa è presente il botteghino nei pressi dell'area dove i ticket sono in vendita fino a esaurimento disponibilità.

Il calendario