California love: la mostra di Luca Loreti e Shyla N.

Luca Loreti + Shyla N

California Love

Courtesy of Litostudio

Droma Studio e King Koala Press

Zinc Bar via C. Balbo 36 Milano

Dal 10 maggio al 03 giugno



Now let me welcome everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness

(Dr. Dre – California Love)



California, terra di sogni e di ispirazione. Una lunga striscia di terra che si affaccia sul Pacifico e che ha dato i natali a geni e mostri, killer e registi, pittori, musicisti, schizzati, scrittori.

Sotto lo stesso cielo si incontrano due autori che in qualche modo richiamano il “Golden State” per eccellenza.

Shyla N, fotografa, artista ed esperta di cultura underground ha conosciuto San Francisco negli anni d’oro della Fire House, serigrafia indipendente di poster esclusivi guidata da Ron Donovan e Chuck Sperry. Dieci anni fa, Shyla parte alla volta della California senza un piano, con l’idea di restare a Frisco giusto qualche mese e vedere come va la vita da quelle parti. Inizia a girare e fotografare una città incredibile, mitologica, fino all’incontro con la Fire House e alla sua esperienza diretta con gruppi del calibro di Korn e Jello Biafra:



“San Francisco ha la capacità unica di percepire le tue speranze e le tue paure più profonde, quasi come se si nutrisse della tua anima; se la ami, ti farà sapere che anche lei lo fa. Ecco perché ho lasciato il mio cuore a San Francisco, come George Cory e Douglass Cross nel 1954. Questa città mi ha spinto a catturare ogni dettaglio e ogni incontro con i suoi abitanti attraverso l'obiettivo della mia macchina fotografica, mentre esploravo l'incantevole paese delle meraviglie conosciuto come East Bay (o B-east, come dicono i locali). Mi sentivo come un'anima persa che cercava di trovare il suo posto sulla terra. Quando ho lasciato Milano, non sapevo se avrei mai rivisto la mia città natale, se sarei dovuto tornare alla mia vita da tecnico del suono o se fosse l'inizio di una storia completamente diversa”



Nasce così Burning Love, un libro/diario di viaggio fotografico che Shyla ha raccolto la sua storia e il suo amore per la città di Frisco, oggi una delle più colpite dalla crisi urbana che ha causato la nascita di una vera e propria classe sociale di senza tetto, in una delle aree più ricche al mondo.

Soldi, sogni, oro, caldo, sole, bellezza, tristezza, malinconia di plastica. Un mix che può dare alla testa e che si esprime nelle tavole di Luca Loreti, al suo secondo lavoro di graphic novel muta dal titolo appunto California:



“California”, questo nome racchiude tutto ciò a cui stavo pensando, un'auto italiana che decide di chiamarsi come una zona calda degli Stati Uniti, un sogno quando sognare era possibile, ed è diventato il titolo di questa storia. Il protagonista è un lupo, o meglio, è diventato un lupo mentre lo disegnavo e non riuscivo a trovare il volto giusto da dargli. Di lei sappiamo solo che è una bella ragazza, probabilmente più giovane di lui”



Un fumetto senza dialoghi di forte impatto espressivo. Personaggi che ricordano quelli di Bret Easton Ellis, ma con lo stile unico di Loreti, elegante e bestiale, leggero e al contempo feroce.