Calisthenics a Cassina amata

Per questo, avendo a disposizione diverse aree verdi inutilizzate all'interno del parco in Via Palmiro Togliatti, sarebbe bello dedicare una zona a questa disciplina amata da molti ragazzi.



Essendo uno spazio frequentato da molti giovani, si diffonderebbe di più l'idea di sport e di quanto sia importante praticarlo.



Basterebbe davvero poco per concedere momenti di svago a noi ragazzi amanti dello sport, adibendo un'area con attrezzi come sbarre, parallele, anelli, come nella foto allegata.



Tutto ciò darebbe anche molto più valore al parco stesso, rendendolo ancora più vivo unendo varie attività come il jogging, sport come basket e calcio, passeggiate con i cani e molte altre.



Chiedo gentilmente al comune di Paderno Dugnano e al suo Egregio Sindaco, di dedicare del tempo a questa petizione, realizzando il nostro sogno.



Firma qui la petizione: https://www.change.org/CalisthenicsCassinaAmata