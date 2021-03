Call festival risveglio di periferia

Teatro Linguaggicreativi in collaborazione con Teatro Edi Barrio’s e Compagnia Lumen, Progetti, arti, teatro, organizza la prima edizione del Festival Risveglio di Periferia.



Il Festival si terrà dal 18 giugno al 29 giugno 2021 presso il piccolo anfiteatro all’aperto posto nel retro del Teatro Edi Barrio’s, piazza Donne Partigiane, zona Barona, a Milano.



In seguito alla chiusura dei teatri e degli spazi culturali in generale tutte le attività artistiche e sociali si sono drasticamente ridotte. La ricaduta sul territorio risulta essere preoccupante soprattutto nelle periferie dove i luoghi della cultura svolgono anche una funzione sociale.



Il Festival Risveglio di periferia si colloca nel cuore della Barona, periferia sud di Milano, dove Teatro Linguaggicreativi e Teatro Edi Barrio’s operano da anni, con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:



dare un segnale concreto al quartiere e alla città di ripresa culturale, artistica, sociale, dopo più di un anno di chiusura degli spazi culturali.

riavvicinare, attraverso gli spettacoli e le attività collaterali, il pubblico alla cultura e recuperare quelle fasce della popolazione della zona Barona che si sono disperse durante l’emergenza sanitaria;

porre l’attenzione sulla periferia, come luogo di aggregazione ed incontro, attraverso una proposta di qualità;

incentivare la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo della nuova pista ciclabile intorno al Parco Agricolo Sud;

costruire un evento culturale sostenibile e ripetibile negli anni.

Il Festival si compone di diverse attività: una rassegna pomeridiana dedicata ai bambini e alle famiglie, un laboratorio per gli adolescenti del quartiere, un ciclo di incontri all’ora dell’aperitivo con esponenti della vita culturale milanese e una rassegna serale dal titolo “Rassegna delle arti”.



LA CALL



Teatro Linguaggicreativi seleziona 4 spettacoli teatrali per completare il cartellone della “Rassegna delle arti”, che si compone di dieci serate di spettacoli multidisciplinari.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



Possono partecipare al Festival compagnie di qualunque nazionalità, con spettacoli di qualsiasi genere e in qualunque lingua, editi o inediti.



La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti senza alcuna distinzione di genere.



Gli spettacoli proposti dovranno essere



in forma definitiva di durata compresa tra i 50 e i 90 minuti

tecnicamente agili e adatti ad uno spazio all’aperto della dimensione 5 m (lunghezza) x 4 m (profondità).

rispondere con coerenza al tema proposto.

L’esecuzione della performance deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.



TEMA



Il tema di questa prima edizione del Festival Risveglio di Periferia è la Periferia in qualunque sua declinazione. Ad esempio la periferia è contrassegnata dall’abbandono ma anche dal lusso più sfrenato, la periferia è quella dell’anima che si sente fuori posto, lontano dall’essere centrata; la periferia è anche quella del corpo, mani, piedi, capelli. La periferia è in tutte le città del mondo e in tutte le persone, dentro di sé o negli occhi dell’altro. Intendiamo declinare la periferia non solo come limite dell’impero, ma anche come stato emotivo.





MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



Per candidare uno spettacolo al festival è necessario compilare il form in fondo a questa pagina con tutte le informazioni richieste.



SCADENZA



Il termine per presentare le candidature è il 12 aprile 2021.



INFO

Per maggiori dettagli: https://www.linguaggicreativi.it/bando-festival-risveglio-di-periferia/