Call Tech Action: l’evento dedicato a innovazione, educazione, formazione e lavoro nei settori Fintech, Insurtech e PropTech

5 giorni di panel, conferenze, social event, talk, podcast e interviste

Milano

27 novembre - 1 dicembre 2023

In presenza e in streaming



Milano, 8 novembre 2023 – Dal 27 novembre al 1° dicembre 2023 si terrà a Milano la Call Tech Action, 5 giorni di incontri in diverse location della città: panel, conferenze, social event, talk, podcast e interviste che toccheranno i tre macrotemi del Fintech, Insurtech e PropTech. Un confronto dinamico e inclusivo tra imprenditori, aziende, istituzioni, associazioni, addetti ai lavori e giovani, con l’obiettivo di informare sui fabbisogni delle imprese Italiane e sulle competenze necessarie per eseguire i compiti delle professioni del futuro.

L’evento nasce come un’iniziativa congiunta di Assofintech, Italian Insurtech Association (IIA), ICE SDA Bocconi, Italian PropTech Network. Un’unione tra operatori del settore e istituzioni per promuovere educazione, formazione e lavoro, ridurre asimmetrie informative e disparità. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano.

Le nuove tecnologie e la digitalizzazione stanno trasformando profondamente i servizi finanziari, assicurativi e immobiliari e come essi stessi vengono erogati al pubblico. Secondo il Digital Skills Index di Salesforce , l’Italia appare in posizione arretrata in Europa per quanto riguarda le competenze digitali. L’86% dei lavoratori dichiara infatti di non avere le competenze digitali necessarie alle aziende e l’87% si sente altrettanto impreparato per i prossimi cinque anni.

La Call Tech Action sarà inaugurata il 27 Novembre nell’Auditorium Grande di SDA Bocconi a partire dalle ore 9:30. L’evento di apertura sarà occasione per dare il via alle attività della settimana con la partecipazione di esperti, professionisti, figure di spicco, giovani e studenti che si occupano di innovazione, con focus particolare su educazione, formazione e lavoro nei settori Fintech, Proptech ed Insurtech, fornendo ai partecipanti preziose opportunità di networking.

A seguire il 28 Novembre si proseguirà con il Fintech Day presso Le Village by CA Milano. Il Fintech Future 2023, è la terza edizione dell’appuntamento annuale di Assofintech, l’Associazione Italiana per il Fintech, l’Insurtech e il Proptech. Sarà l’occasione per fare il punto sull’evoluzione della normativa e per discutere dei temi più caldi del settore con i protagonisti del mercato, che si confronteranno nel corso di tre brevi tavole rotonde che toccheranno il tema delle nuove norme europee in tema di cripto-asset e in tema di equity crowdfunding, anche dal punto di vista degli investitori.

Il 29 novembre presso la sede del Circolo Filologico Milanese si svolgerà il Proptech Day. L’Italian Proptech Network presenterà i risultati del monitoraggio annuale del fenomeno proptech in Italia: diversi interventi, focalizzati sui temi di innovazione, giovani e futuro, relazioni internazionali e punti di vista delle associazioni di settore, degli investitori e dei grandi player del real estate, tutti legati dal fil rouge dell’innovazione digitale.

Dal 30 Novembre al 1 Dicembre si terrà l’Italian Insurtech Summit 2023 presso la location Le Village. Questo appuntamento sarà suddiviso in tre moduli: l’Insurtech Ecosystems & Insurtech Awards, che si terrà nei giorni precedenti alla CTA, il 23 e 24 novembre, dedicate all'industria dell'Insurtech e alle opportunità nel settore delle innovazioni digitali; l’Italian Insurtech Market dal 25 al 29 novembre, l'evento sarà fully digital e vedrà la partecipazione di relatori internazionali che forniranno una visione dei nuovi modelli di business e dell'offerta del mercato assicurativo; il 30 novembre e l'1 dicembre, l'evento tornerà a svolgersi in presenza con il Talenti e Competenze & Training Awards che si concentrerà sulla formazione, l'aggiornamento delle competenze (skilling e reskilling) e la proiezione sul futuro del lavoro nel settore assicurativo.





Call Tech Action (CTA) è un’iniziativa congiunta di Assofintech, IIA, ICE SDA Bocconi, Italian Proptech Network con l’obiettivo di promuovere l’interesse e il coinvolgimento dell’opinione pubblica su alcuni macrotemi di grande attualità l’Insurtech, il Fintech e il PropTech, al fine di renderli un volano per la creazione di competenze nel nostro Paese. Gli enti promotori si propongono di mettere a sistema strumenti e conoscenze al fine di lavorare per la creazione di un sistema economico più competitivo e pronto a sostenere il sistema paese verso le sfide del futuro.