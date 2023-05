Calva plant swap - biblioteca edition

L'iconico scambio di talee dell'Associazione "LOGGIA DI CALVAIRATE" rivolto a pollici di tutti i colori, quest'anno si tiene davanti alla mitica biblioteca di Calva, testimone silenziosa di tutti i nostri limoni adolescenziali.



Sottratta al quartiere per troppo tempo è finalmente in procinto di riaprire. L'Associazione LOGGIA DI CALVAIRATE, con ben due giorni di anticipo sulla data ufficiale, metterà radici proprio lì davanti.



Come le erbe spontanee ??? che crescono tra le crepe dei muri, il nostro plant swap si riappropria di uno spazio vitale per tutt*.

Perché i luoghi, come le piante, sono più belli se condivisi.





no aloe! ?