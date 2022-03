A due anni dalla zona rossa. Che cosa è cambiato, come siamo cambiati?

All'Università Statale di Milano, in Aula Magna, con la proiezione "Ali dorate. I giorni del silenzio" di Massimiliano Finazzer Flory, una riflessione a più voci a due anni esatti dalla scoppio della pandemia da Covid.



Un drone che ‘cattura’ Milano dall’alto nel periodo più duro del lockdown del 2020 e ne immortala la bellezza “silenziosa” di quei giorni muovendosi tra i monumenti, per “dare voce” alle statue di 19 personaggi storici, da Leonardo a Manzoni, da San Francesco a Verdi, che confortano ed esortano alla speranza nel cambiamento i cittadini chiusi nelle loro case.

Sono le suggestive immagini di Ali dorate. I giorni del silenzio, il cortometraggio di e con Massimiliano Finazzer Flory che sarà proiettato nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano il 9 marzo - ore 18.30, via Festa del Perdono 7 – nell’ambito dell’incontro da titolo “A due anni della zona rossa. Che cosa è cambiato, come siamo cambiati?”.



Chiudono l’evento le letture di Massimiliano Finazzer Flory tratte dal libro Ti racconto il mio Covid, realizzato da ARCUS (Associazione Ricreativa Culturale Università degli Studi di Milano).