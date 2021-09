"#CambiamoAria", l'evento a Milano

L'UNICEF Italia, in occasione della Pre COP26 che si terrà a Milano l'1 e il 2 ottobre 2021, ha organizzato una due-giorni di discussioni e dibattiti sui temi dell'Ambiente e della Sostenibilità. Gli ospiti, nella storica cornice di Palazzo Clerici, si confronteranno, assieme a giovani e ragazzi, sui temi dell'ambiente e della sostenibilità da prospettive diverse: sport, moda, spreco alimentare, musica, territorio e lavoro minorile. Durante l'evento, che vedrà la partecipazione anche delle Istituzioni, verranno presentati i risultati dell'Hackathon, realizzato nei giorni 20 e 21 settembre, un esercizio di co-progettazione che ha visto protagonisti ragazze e ragazzi di tutta Italia. Per partecipare all'evento, in rispetto della normativa in materia di sicurezza sul Covid, sarà necessaria la registrazione per ciascuna tavola rotonda alla quale si vorrà partecipare, da realizzarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: eventi@unicef.it.