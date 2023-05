C'è la finale di Champions con una milanese: cambia la data per la Filarmonica in Duomo

Una squadra di calcio di Milano sarà sicuramente in finale di Champions League a Istanbul il 10 giugno. Per questa ragione, cambia la data del tradizionale concerto della Filarmonica della Scala in piazza del Duomo, inizialmente previsto proprio per quella serata. La Rai, che trasmetterà in diretta il concerto, aveva comunicato nei giorni scorsi la necessità di un cambio di data.

Impossibile pensare, infatti, a un concerto in Duomo proprio la sera della finale. E impossibile anche rinviarlo al giorno dopo, perché in mezza giornata non sarebbe possibile montare il palco. Così si è deciso di anticipare il concerto a giovedì 8 giugno. È possibile che sabato 10 sarà allestito un maxi schermo in piazza, ma in ogni caso quello sarà, come da tradizione, il centro nevralgico per gli eventuali festeggiamenti, se una milanese vincesse la partita. Milan e Inter si sfideranno intanto in semifinale il 10 e 16 maggio. L'altra semifinale è tra Real Madrid e Manchester United.