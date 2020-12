Milano, il camion Coca Cola in giro in città per Natale: quando e dove vederlo, date e orari

La magia del Natale in giro, letteralmente, per la città. Martedì 22 e mercoledì 23 dicembre, infatti, Milano sarà attraversata dall'iconico camion Coca Cola - il famosissimo tir rosso simbolo dell'azienda - che quest'anno è stato "rivisto" in chiave natalizia.

Il truck di Coca Cola, che ha curato l'allestimento dell'albero in piazza Duomo, sarà sotto la Madonnina dalle 15 alle 20 e attraverserà le strade diffondendo dai propri altoparlanti le canzoni a tema più famose.

Il passaggio, come si legge sul sito ufficiale, è previsto in viale dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, viale Marche, viale Papininao, viale Gabriele D'Annunzio, viale Gian Galeazzo, viale Beatrice D'Este e vale Emilio Caldara.

Il 6 dicembre sera, a poche ore da Sant'Ambrogio, Coca Cola e il comune di Milano hanno invece acceso ufficialmente l'albero che si trova davanti alla Cattedrale e le cui luci saranno visibili praticamente da tutti gli angoli della città.