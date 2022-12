Il camion Coca Cola torna a Milano con un villaggio di Natale

A Milano ci sarà un Coca Cola Christmas Village, “The Magic of Giving”. Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre il Coca-Cola Truck fa tappa in piazza Beccaria che, dalle 11.30 alle 22.30, si trasforma in un accogliente villaggio di Natale all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale, attraverso un messaggio che punta a evidenziare la magia che nasce dalla condivisione e dal dono. Per il secondo anno il camion sarà in versione 100% elettrica grazie alla collaborazione con Volvo Trucks.

All’interno del Villaggio Coca-Cola tutti potranno infatti respirare la magica atmosfera natalizia, oltre a donare a favore delle attività di Banco Alimentare. Nel Villaggio sarà allestita un’area giochi con attività dedicate ai visitatori, e un food truck. In queste aree saranno presenti i volontari di Banco Alimentare per raccogliere fondi per la propria mission. Per il sesto anno consecutivo Coca Cola è infatti al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà, attraverso un'iniziativa che permetterà di sostenere la distribuzione di prodotti alimentari per 2 milioni di pasti. Una partnership che nel corso degli ultimi 6 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 12 milioni di pasti.

"Siamo orgogliosi di sostenere Banco Alimentare e i suoi volontari anche a Milano. Quest’anno, più che mai, ci sembra importante celebrare lo spirito e la tradizione del Natale e nel villaggio Coca-Cola si potrà vivere un autentico momento di condivisione, reso ancora più speciale dalla possibilità di dedicare un'attenzione particolare, grazie a Banco Alimentare, a chi affronta un momento non facile nella propria vita", ha dichiarato Cristina Camilli, direttore comunicazione Coca Cola Italia.

Dopo Milano, il Coca-Cola truck tour 100% elettrico continuerà il suo viaggio per portare la gioia del Natale lungo la Penisola, toccando le principali città italiane, che ospiteranno il Coca Cola Christmas Village “The Magic of Giving”.