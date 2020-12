LA GESTIONE DEL TALENTO NELLO SPORT E NELLA VITA

4 dicembre ore 18.30/20.00

Partecipazione gratuita



Evento realizzato in collaborazione con CSI Milano

In diretta sul Canale Youtube del Centro Asteria – accesso libero

Tavola rotonda (online)



Prosegue l'impegno del Centro Culturale e Sportivo Asteria nella diffusione anche online dei valori dello sport inteso come mezzo di integrazione. Questa volta lo faremo con l'evento online "Campioni si diventa: la gestione del talento nello sport e nella vita" approfondendo la tematica della gestione del talento attraverso il racconto di esperienze personali e professionali acquisite nell'ambito sportivo di numerosi esperti del settore.

Ospiti dell’incontro:



Alberto Cova – campione olimpico 10mila metri Los Angeles 1984

Massimo Achini – presidente CSI Lombardia

Stefano Tirelli – mental coach e preparatore atletico

Mario Bambini – tecnico Federazione Italiana Pugilato

Claudia Giordani – medaglia d’argento slalom speciale Innsbruck 1976

Sul palco le opere in legno dell’artista Carlo ‘Cut’ Cazzaniga

Letture di Lisa Capaccioli – attrice e regista teatrale



Conduce: Dario Ricci – giornalista di Radio24-IlSole24Ore





CAMPIONI SI DIVENTA: TALENTO O ALLENAMENTO?

Costruire una casa partendo dal tetto.

A questo equivale immaginare di poter essere campione nello sport e nella vita grazie solo al talento. Eppure, al tempo stesso, di quella casa, il talento è proprio fondamenta imprescindibile. O meglio, rappresenta uno dei pilastri su cui essa può essere costruita.

Così nella vita, anche nello sport una persona e un atleta non può prescindere dal lavorare con intelligenza sul proprio talento, allenando il proprio corpo e le proprie abilità.

Attraverso esperienze dirette acquisite nel campo dello sport, della formazione culturale, imprenditoriale e artistica, gli ospiti dell’incontro dialogheranno sulla gestione del talento, delle scelte, del fallimento e della vittoria, evidenziando i percorsi comuni tra sport e vita di tutti i giorni.



COME PARTECIPARE

La partecipazione è libera: basterà collegarsi al Canale YouTube del Centro Asteria all’orario indicato.