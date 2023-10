Il campo di zucche a due passi da Milano

20 euro per i bambini sopra l'anno, gratis per adulti accompagnatori

Prezzo 20 euro per i bambini sopra l'anno, gratis per adulti accompagnatori

Indirizzo non disponibile

L'atmosfera e i colori di Halloween arrivano a due passi da Milano, pronti a far emozionare adulti e bambini.

Presso i Mirtilli di San Vito, in provincia di Gaggiano, sorge infatti uno speciale Pumpkin Patch, dove i visitatori potranno trascorrere una giornata all'insegna del divertimento.

Il campo, immerso nel verde del Parco Agricolo Sud, sarà visitabile fino al 29 ottobre.

Che cosa è possibile fare nel campo di zucche

Nel campo di zucche sarà possibile scegliere e raccogliere diverse zucche di Halloween, decorarle e intagliarle in vista di Halloween.

Saranno inoltre presenti numerosi giochi per bambini in stile country e, per tutti, sarà possibile anche gustare deliziose merende.

Come prenotare

E' necessario prenotare il proprio ingresso al Pumpkin Patch sul sito dedicato.