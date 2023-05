Il football americano sbarca in Piazza Duomo

Sabato 27 e domenica 28 la nave dei Seamen, squadra di football americano di Milano che milita nella Italian Football League, lapproda in Piazza Duomo per mostrare a tutti cosa sia il football americano e invitare grandi e piccoli ad assistere alle partite casalinghe al Vigorelli.

Alla (ri)scoperta di uno sport

Il grande obiettivo della stagione per i cinque volte campioni d’Italia non e? infatti solo ben figurare nella European League of Football, unica compagine italiana ammessa al campionato professionistico continentale, ma anche, se non soprattutto, far riscoprire ai milanesi e agli italiani la passione che negli anni ’80 aveva fatto del football americano la terza disciplina di squadra in Italia.

Il minicampo da football

Per questo i Milano Seamen il 27 e 28 maggio monteranno un minicampo da football proprio dietro il monumento a Vittorio Emanuele in Piazza Duomo e li? ingaggeranno chiunque voglia cimentarsi in giochi e gare a tema palla ovale, farsi fotografare con le attrezzature da gioco, vincere biglietti per la prima partita europea del dieci giugno al Vigorelli contro gli spagnoli dei Barcelona Dragons.

Ci saranno spettacoli di majorettes, allenamenti di squadra, musica, maxischermo per assistere a spezzoni di partite e soprattutto la possibilita? di entrare nel mondo duro e affascinante del football americano: "per un giorno, per una partita o per una passione da riscoprire" scrivono gli organizzatori "in campo o in poltrona, sta solo a voi scoprirlo".