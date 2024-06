Il campo di mirtilli dove raccogliere i frutti e portarseli a casa

Dai campi di tulipani diventati un must per i milanesi il business si ampia proponendo lo stesso concetto, ma su un altro prodotto e questa volta da mangiare. A Vimodrone arriva il campo di mirtilli, Lillo il Mirtillo, di Agricola delle Meraviglie by Steflor che ripropone quanto già fatto nella scorsa stagione ma con una novità: u-pick.

All'ingresso del garden si acquista l'Agripass al costo di 3 euro, gratis per bambini fino a 3 anni e per persone con disabilità. Il pass è valido per un solo ingresso. Ai partecipanti viene dato un cestino per la raccolta dei mirtilli - per cui è necessaria la prenotazione qui -. All'uscita si paga quanto raccolto. I mirtilli vengono venduti, per la raccolta fai da te, ha 9,90 euro al kg. Per chi volesse acquistare la vaschetta da 250 grammi già pronta il costo è di 3,90 euro.

Agricola delle Meraviglie by Steflor si trova a Vimodrone in via Pio la Torre 9. L'opening del campo di mirtilli è prevista per il 15 giugno, visitabile sabato e domenica dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 19.30.