Pumpkin Patch, a due passi da Miano un campo dove raccogliere le zucche

Halloween è alle porte, e non c'è occasione migliore che raccogliere le zucche a mano, con la propria famiglia.

E' a questo che hanno pensato gli organizzatori del Campo dei Mirtilli di San Vito a Gaggiano, alle porte di Milano. Fino a fine ottobre, infatti, per tutti i weekend sarà possibile trascorrere un pomeriggio tra le zucche e tante attività: raccolta in pieno campo di zucche di diverse varietà, laboratorio di decorazione, vasca del mais, castello di paglia e tanti altri giochi in pieno stile campagna per i bambini.

Sarà inoltre previsto un momento per la merenda con tè caldo per tutti e la vendita diretta dei prodotti (composte, succhi e, per gli adulti, birra al mirtillo).

Informazioni utili

Il costo del biglietto è di 15 euro per bambino e comprende la raccolta della zucca in campo e laboratorio di intaglio e decorazione. Saranno inoltre proposte attività di caccia delle zucche, lettura di un libro e parco giochi agricolo con piscina di mais e castello di paglia.

Gli adulti e i bambini fino all’anno di età non pagano.

Per prenotarsi occorre registrarsi sul sito dedicato.