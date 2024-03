Apre il campo di tulipani milanese: come entrare gratis

Sabato 16 marzo apre ufficialmente il campo di tulipani ad Arese (Milano). Per i primi giorni, fino a venerdì 22 marzo, l'ingresso sarà gratuito in quanto solo una parte di campo è già in fioritura. Tutti giorni fioriscono più tulipani. I Buoni Ingresso saranno richiesti a partire dal 23 marzo 2024.

Come funziona la raccolta dei tulipani

"Entrerai in un giardino immenso e vedrai moltissimi filari di bellissimi tulipani delle varietà più particolari e dai colori luminosi. Il campo è l'ideale per scattare bellissime foto fra i tulipani. Troverai secchi e cestini dove riporre con cura i tulipani raccolti. Dopo la raccolta, con il buono d’ingresso, vai al gazebo Conteggio e Confezionamento dove il personale provvederà a contare i tulipani, staccare gli eventuali bulbi rimasti attaccati allo stelo, e preparare il mazzo", si legge in una nota dell'organizzazione.

Il capo di Arese è uno dei maggiori campi di tulipani in Italia, si estende su un’area pari a 2 ettari, come 4 campi da calcio; ci sono 715.000 splendidi tulipani in 450 varietà sorprendenti. Siamo all'ottava edizione.

I prezzi

I Buoni di Ingresso che comprendono la raccolta di 2 tulipani, saranno acquistabili on-line sul sito al costo di 4 euro e direttamente sul campo al costo di 5 euro. L’entrata per i Buoni di Ingresso online sarà gestita in modo veloce per evitare code. I bambini accompagnati sotto i 4 anni non pagano. Consigliamo di controllare la disponibilità degli accessi prima di raggiungere il campo.

Il costo per ogni tulipano, aggiuntivo ai due compresi nell'ingresso, è 1,50 euro nel periodo di fioritura dei tulipani tardivi (da 8 aprile fino a 25 aprile), ma all'inizio e alla fine della stagione saranno scontati ad 1 euro.