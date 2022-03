Riapre il campo di tulipani ad Arese, con migliaia di fiori da raccogliere

Con l'arrivo della primavera riapre il bellissimo campo di tulipani di Arese. Il campo riapre venerdì 25 marzo, offrendo la possibilità al pubblico di scoprire (o riscoprire) il primo e il più grande U-PICK Garden d'Italia.

Sull'area di 2 ettari sono stati piantati 470.000 bulbi di tulipani, con ben 450 varietà diverse fra tardive e precoci, che permetteranno a tutti gli ospiti di godere di un panorama incredibile.

Informazioni per accedere

"Siamo un’azienda agricola e per entrare non è necessario il Green Pass" specificano i proprietari "ma per evitare troppi assembramenti consigliamo l’acquisto dei buoni di ingresso Online con fasce orarie per evitare le code e per entrare anche in caso di Sold-out che può succedere soprattutto nel weekend".

È possibile acquistare il Buoni di Ingresso anche direttamente al campo, salvo che non è sold out.

Come acquistare i biglietti

La vendita online dei buoni d'ingresso è disponibile sul sito dedicato. Per venerdì, il giorno di apertura, è possibile comprare l’ingresso solo al campo.

Per avere maggiori informazioni è consigliabie seguire le pagine Facebook e Instagram di Tulipani Italiani.