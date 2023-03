Riapre il campo di tulipani alle porte di Milano. Date, biglietti e come arrivare

Sabato 25 marzo è prevista la riapertura del campo di tulipani ad Arese, conosciuto da molti come il campo "Tulipani Tulipani".

Il campo

Ci troviamo a pochi chilometri da Milano, in una posizione incantevole e unica nel Parco della Groane, accanto al bellissimo borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti.

E' qui che Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, una coppia olandese di imprenditori green, ha deciso di realizzare il suo sogno: arire un meraviglioso campo di tuliani.

"Il comune e la cittadinanza" raccontano i coniugi sul loro sito "ci hanno accolti con calore, negli anni abbiamo costruito una bellissima relazione che ci riempie di gratitudine e serenità".

Ad attendere i visitatori, un’area coloratissima pari a 2 ettari (come 4 campi da calcio) dove ammirare ben 600.000 splendidi tulipani in 450 varietà più sorprendenti.

Adulti e bambini potranno raccogliere i loro tulipani preferiti, da portare poi a casa.

Biglietti

Per acquistare i biglietti del campo e restare aggiornati sulla effettiva data di apettura, è consigliato monitorare il sito dedicato.

Informazioni

Il campo di tulipani si trova in Via Giuseppe Luraghi 11, ad Arese. In autostrada A8 prendere l'uscita Lainate/Arese; oppure SP 23 Varesina e la SS 33 del Sempione.