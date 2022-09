Le zucche delle meraviglie e il nuovo Pumpkin Patch a Vimodrone

Se siete tra quelli che amano l’autunno, le sue tonalità calde, i profumi e i sapori, non potete perdervi il nuovo Pumpkin Patch-Campo di Zucche di Agricola delle Meraviglie by Steflor a Vimodrone, a pochi passi da Milano.

Dopo il successo dei campi fioriti dei Tulipani e dei Girasoli, per celebrare a pieno il Festival d’Autunno sono stati piantati 2.300 semi di 41 diverse varietà di zucca in un campo di 12 mila metri quadrati. Il frutto autunnale per tradizione, tondo e dorato, protagonista di questa stagione ma soprattutto della festa di Halloween.

Gli eventi dedicati alle famiglie

A partire dall’8 di Ottobre, giorno dell’inaugurazione, fino alla fine del mese ci saranno tantissimi eventi dedicati alle Famiglie: La Festa della Zucca con una Maxi Risottata ad offerta libera, giochi della tradizione per i più piccoli e Laboratori floreali per grandi e piccini per decorare e intagliare le Zucche di Halloween in modo creativo.

Si potrà accedere al campo di Zucche, nei weekend (sabato e domenica) tramite via pio la torre, 9 a Vimodrone con l’acquisto di una zucca decorativa (piccola) dal valore di € 2,00.

Cosa fare nel campo di zucche

All’interno del campo potrete passeggiare e ammirare le varie zone allestite con le molteplici varietà di zucche in pieno stile Pumpkin Patch Americano; ci sarà anche un delizioso mercatino di Zucche ornamentali e non, dandovi la possibilità di scegliere le zucche più belle e di acquistarle. "In caso di pioggia - precisano gli organizzatori - il campo rimarrà aperto, consigliati una giacca impermeabile e stivaletti. I cani possono entrare, ma devono essere portati sempre al guinzaglio. Passeggini, carrozzine o persone con disabilità in sedia a rotelle, possono accedere al campo, però bisogna tener conto che si tratta comunque di un terreno agricolo, di conseguenza può essere difficoltoso attraversare il campo".

Scopri di più sul sito dedicato.