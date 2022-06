Cinema, in arrivo i campus estivi per bambini

Cineteca Milano, in collaborazione con Fondazione Eos Edison Orizzonte Sociale, presenta i nuovi Campus Estivi 2022: una settimana per rivestire i panni di Carlo Rambaldi, tre volte Premio Oscar, Maestro del Cinema italiano e internazionale, per esplorare la sua storia, il suo lavoro, e, soprattutto, come portare in vita il suo King Kong.

I campus estivi

I campus coinvolgeranno i ragazzi in un percorso di proiezioni, attività guidate e laboratori, per giocare con il Cinema sulle orme di Carlo Rambaldi e della sua più grande creazione: King Kong. Nel corso della settimana, i ragazzi avranno inoltre l’occasione di esplorare il Municipio 9 attraverso la lente d’ingrandimento del grande schermo, al fine di accrescere la propria cultura cinematografica, e imparare a vivere e a portare il Cinema nel proprio quartiere.

Le attività

Le attività includeranno: visite guidate agli spazi di Cineteca Milano (MIC – Museo Interattivo del Cinema, Archivio filmico, Biblioteca), laboratori di fotografia e di trailer, un laboratorio di robotica/animatronica, un laboratorio finalizzato alla produzione di un corto corale collettivo (attività trasversale che permetterà ad ogni gruppo di curare una parte/un aspetto della produzione dello stesso film). Ogni settimana si chiuderà con una Cerimonia degli Oscar per premiare i partecipanti per il lavoro svolto.

Le attività saranno gestite da collaboratori di Cineteca Milano e ospiti d’eccezione, quali LongTake, The FabLab, esperti di fabbricazione digitale (laboratorio di robotica/animatronica), e Orso e Peter Miyakawa (corto corale), poliedrici registi emergenti nel panorama cinematografico italiano.

Il campus si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.