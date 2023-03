Break the wall tour a Pogliano Milanese con Can Yaman

Essere adolescenti nel 2023 e riscoprire la socialità dopo un lungo periodo di chiusura forzata non è facile. L’assenza di confronto e di integrazione, uniti al conseguente sviluppo di una dipendenza tecnologica, hanno generato dinamiche di alienazione e isolamento del tutto nocive le cui prime vittime sono state proprio i giovani. A gennaio 2023 Can Yaman, l’attore turco originario di Instanbul, protagonista di serie tv di successo ha chiesto al suo staff di realizzare, attraverso la sua Associazione “Can Yaman for Children”, un evento dedicato proprio agli adolescenti. Per ottenere risultati concreti l’Associazione ha ricevuto il Patrocinio dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma, centro di eccellenza internazionale, fondato dal Professor Bollea negli anni ‘70. La struttura Ospedaliera ha bisogno di un aiuto concreto che la renda più ospitale e adeguata ad accogliere e aiutare i ragazzi nel loro processo di crescita e superamento delle difficolta?. Per questo l’Associazione ha deciso di devolvere all’Istituto di Neuropsichiatria Infantile i fondi raccolti durante il Tour dell’attore e turco. Can Yaman ha inaugurato il suo progetto facendo visita al Policlinico Umberto I di Roma e subito dopo ha dato inizio al suo “Break the Wall Tour” sul territorio nazionale, coinvolgendo anche alcuni locali che hanno scelto di aiutare i ragazzi aderendo all’iniziativa, tra cui la Discoteca Fell in Love di Pogliano Milanese (MI). All’interno del locale l’attore incontrera? i giovani e i fans, si rivolgerà a loro con il fine di supportarli e aiutarli ad affrontare e superare con “leggerezza”, ma soprattutto intelligenza e consapevolezza, le difficolta? del loro vivere quotidiano. L’obiettivo del Tour e? quello di “Abbattere il muro” del silenzio e della solitudine dietro il quale i giovani si sono nascosti per fuggire al loro disagio. “Un mondo diverso e più inclusivo e? possibile” sostiene Yaman, e il futuro degli adolescenti si costruisce con l’incontro e lo scambio, mai con l’isolamento. Sicuramente un buon punto di partenza sono proprio i locali, luogo primario di incontro dei giovani adolescenti e punto di inizio su cui lavorare per supportare iniziative di consapevolezza alla socializzazione. “Abbattere il muro della solitudine e? possibile” e? questo il messaggio reale e concreto che Can Yaman vuole portare con il suo “Break the Wall Tour”. L’appuntamento con la prima tappa di questa iniziativa sarà venerdì 10 marzo 2023 dalle ore 20 in poi, alla discoteca Fell in Love in via Chaniac a Pogliano Milanese, in provincia di Milano. Da qui l’attore portera? il suo Tour nei locali della nazione e incontrerà i giovani adolescenti per comunicare il suo messaggio e raccogliere fondi per la sua campagna.