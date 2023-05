Cancer survivor day: il 4 giugno celebriamo la vita

1 persona su 17 riceve una diagnosi di tumore nel corso della vita. Un’incidenza significativa. I cancer survivor in Italia sono 3,6 milioni e il loro numero cresce anno dopo anno grazie ai progressi della diagnosi precoce e della medicina.

A tutti loro dedichiamo il primo Cancer Survivor Day, una ricorrenza nata negli Stati Uniti e celebrata nella prima domenica di giugno dal 1988.



Domenica 4 giugno alle 9, ti aspettiamo in piazza del Cannone a Milano per celebrare la vita che continua dopo la malattia. Si consiglia di arrivare un po’ prima, a partire dalle ore 8.00.



Un inno alla rinascita fisica e mentale dei pazienti oncologici che attinge alle posizioni yoga del guerriero e del saluto al sole per esaltare l’importanza della resilienza.

Il programma prevede il saluto di Marco Alloisio, presidente di LILT Milano Monza Brianza e una seduta di yoga rigenerante guidato da Francesca Senette. Un’attività adatta a tutti, da condividere con altre 500 persone nel verde del Parco Sempione, per trasformare mente e corpo, sviluppare forza contro la malattia, imparare a vivere in armonia. Giornalista, presentatrice ed esperta di yoga, Senette è da tempo testimonial di LILT ed è stata il volto della campagna Nastro rosa nazionale.



L’evento è dedicato a pazienti oncologici, famigliari e amici, caregiver, operatori sanitari e a tutti coloro che desiderano esprimere vicinanza ai malati.



A tutti i partecipanti verrà regalata la T-shirt dell’evento, un tappetino Yoga e una borsa offerti da Triumph con gli omaggi dei nostri sponsor.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili, con iscrizione obbligatoria.



In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato. Gli iscritti saranno avvisati con un’email all’indirizzo comunicato in fase di iscrizione.



Il Cancer Survivor Day è un’occasione per ricordare ai pazienti oncologici che non sono soli e che esistono realtà come LILT che possono aiutarli a convivere con la malattia in modo più consapevole, come se fosse una malattia cronica.



L’obiettivo di luoghi aperti dall’Associazione come Spazio Parentesi a Milano e Casa LILT a Monza è proprio quello di offrire ai malati di tumore un‘accademia del benessere, dove imparare a nutrirsi e a muoversi correttamente, a chiedere aiuto psicologico quando necessario e a fare esperienze rigenerative legate alla cultura e all’arte.