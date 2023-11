Cani e gatti, l’amore oltre le differenze

Gli animali da compagnia possono sensibilizzarci contro la violenza perché la violenza ha radici antiche e sempre nuove. Per questa ragione ci troveremo lunedì 13 novembre alle 18.00 presso Chiamamilano per testimoniare l’amore come rimedio e cura, per raccontare come gli animali sappiano rendere migliore al nostra vita.

Partecipano:

Milly, la cagnolina di Maria Giovanna e autrice di “Non siamo solo cagnolini”

Maria Giovanna Farina, filosofa

Daniela Farinotti, giornalista

Daniela Carcano, pittrice e rappresentante di Codine alla riscossa



E chiunque voglia testimoniare amore e rispetto per gli animali