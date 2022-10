Il cantautore Fabrizio Consoli in concerto mercoledì 19 ottobre alla canottieri San Cristoforo

Torna la canzone d’autore sulle sponde del Naviglio: Fabrizio Consoli, artista atipico che si muove tra cantautorato, jazz, tango e world music, mercoledì 19 ottobre si esibirà di nuovo negli spazi della Canottieri San Cristoforo (Alzaia Naviglio Grande 122) insieme al batterista Tommy Bradascio. Nel corso del concerto - intimo, sussurrato e informale - il cantautore lombardo presenterà “Sessions From Detention”, il suo nuovo album di imminente pubblicazione. L’inizio del live è previsto alle 21.30 con ingresso libero (ci si prenota inviando un’email a sancristoforo@maremilano.org o telefonando allo 0221079163).

“Sessions From Detention” è una testimonianza solitaria registrata durante l’arresto forzoso delle esibizioni dal vivo, resosi necessario a causa della pandemia da Covid: «In questo lungo arco temporale - affrerma Fabrizio Consoli - ho affrontato, come molti altri artisti nelle mie condizioni, giorni di grande smarrimento e depressione. Inventarsi una reazione è stata la vera scommessa, su cui ho spesso avuto l’impressione che si giocasse il mio futuro. "Sessions From Detention" è stata una delle risposte possibili. Un atto di resilienza? Forse sì. Ma questo nuovo lavoro è soprattutto la testimonianza di un amore che, dopo tanti anni, ancora non mi abbandona. Non ci abbandona. Una luce nella malinconia di un periodo storico che, nei sui momenti più bui, ha per me assunto i tratti di una sorta di esilio, se non di una vera e propria detenzione».



Il prossimo mese Consoli sarà ospite al Roma Jazz Festival con due concerti dedicati a Pier Paolo Pasolini, in occasione del 100° anniversario della nascita del grande scrittore, con il progetto "Pasolini: ballate e canzoni", insieme al fisarmonicista Fausto Beccalossi.