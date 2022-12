Cantierememoria 2022-2023 e mostra "Twice: a 30 anni dall’assedio di Sarajevo"

Fino all'8 gennaio 2023 in Casa della Memoria sarà animata dal programma di "Cantierememoria - La vita davanti a sé": laboratori, eventi musicali e teatrali, film e dibattiti accompagnati dalla mostra "Twice: a 30 anni dall’assedio di Sarajevo", a cura di Martina Corgnati, con fotografie di Andrej ?erkovi?. Torniamo sull'evento storico ricordando la forza dei sopravvissuti all'assedio e la necessità di ricostruire ponti di solidarietà tra popoli diversi e all'interno delle comunità stesse con uno sguardo verso il futuro. Anche la biografia di ?erkovi? si inserisce perfettamente in Casa della Memoria per l'impegno civile profuso nel suo percorso artistico e le sue vicende familiari: il padre, scomparso durante l'assedio di Sarajevo, è stato partigiano in Montenegro durante la Seconda guerra mondiale.

Gli eventi sono gratuiti, a ingresso libero fino a esaurimento posti.