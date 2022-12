Canti di Natale, cioccolata e presepi a Villa Arconati

Inizia il periodo più magico dell’anno e Villa Arconati si immerge nell’atmosfera gioiosa di questi giorni ricchi d’incanto. Mentre il nostro Giardino si addormenta, cullato dai toni caldi dell’autunno, la Villa si veste a festa per rendere unica e speciale l’atmosfera in attesa del Natale: luci (rigorosamente a led per prenderci cura del nostro pianeta), decorazioni artigianali realizzate a mano, alberi di Natale, attività e laboratori, e tante delizie per il palato renderanno la Villa una “casa” calda e accogliente per grandi e piccini.

Il concerto di Natale

Alle ore 16 nella Sala Museo l’Associazione Culturale Joy Flute Ensemble-APS e i suoi giovani flautisti regaleranno al Pubblico un bellissimo Concerto di Natale con brani tratti dal repertorio tradizionale: White Christmas, Astro del Ciel, Happy Christmas, We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bells, le danze dallo Schiaccianoci, solo per citarne alcuni…

L’Associazione Culturale Joy Flute Ensemble-APS è costituita da Docenti di flauto, diplomati e allievi dei corsi dell'associazione, desiderosi di condividere questo progetto di musica da camera insieme. L’Associazione è un punto di riferimento per i giovani flautisti ove vengono valorizzate le loro giovani energie. La compagine di soli flauti ha un repertorio ampio e diversificato: composizioni originali, elaborazioni di celebri brani classici e pagine di musica di vario genere.

Elemento di interesse è la presenza dei vari flauti appartenenti alla famiglia del Flauto: ottavino, soprano, contralto e flauto basso, con timbri differenti che arricchiscono e caratterizzano l'ensemble.

Informazioni per il concerto di Natale

Il concerto è gratuito e si terrà nella Sala Museo alle ore 16. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L'esposizione di presepi

Al piano terra dell’ala sud est, tradizionalmente dedicata alle esposizioni d’arte, saranno in mostra presepi artistici a diorama di eccellente fattura, realizzati dai presepisti dell’Associazione Italiana Amici del Presepe sede Milano Lainate. Ogni diorama è un’opera che, utilizzando la tecnica della prospettiva, cerca di riprodurre un episodio tratto dal Vangelo, trasportandolo al tempo che decide l’autore, cercando di riprodurre il più fedelmente possibile l’ambientazione. Vari i materiali utilizzati, dal legno, al gesso, al polistirene. Le statue di tutte le opere sono di artisti italiani e spagnoli scelti tra i più importanti e rappresentativi.

Si potranno ammirare l’annuncio a Maria, la visita a Maria ambientata in un borgo caratteristico, alcune scene di Natività ambientate in grotta, in casa, in stalla, in sosta dopo un lungo viaggio, in una località d’oriente. Il visitatore potrà anche osservare un Gesù adolescente in aiuto al padre Giuseppe maestro d’ascia. Infine, insieme a tutti i popoli della terra si potrà sostare in una stalla ad ammirare un bambino deposto in una mangiatoria.

E inoltre… l’Associazione Vivere Castellazzo della Parrocchia di Castellazzo mostrerà ai fedeli e ai visitatori l’antico presepe della piccola Chiesa di San Guglielmo: un bellissimo e rarissimo esempio di presepe tradizionale, inserito nella spiritualità unica della piccola chiesa medievale del Borgo di Castellazzo.