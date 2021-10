Teatro Manzoni: serata di beneficenza con Pintus

Ridere fa bene, in tutti i sensi, e proprio per questo va in scena al Teatro Manzoni di Milano, lunedì 15 novembre, lo spettacolo “Canzoni & Risate”, una serata all’insegna di solidarietà, musica e comicità organizzata dall’Associazione “Centro Dino Ferrari”, il cui ricavato sarà devoluto a favore della ricerca scientifica, per combattere le malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari.



Alcuni dei BIG del panorama artistico italiano si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Manzoni, per una soirée a base di simpatia, canzoni e generosità: Pintus, Umberto Smaila ed Ernestomaria Ponte saranno accompagnati, nelle vesti di presentatrice, dalla bellissima Elenoire Casalegno. Direzione Artistica affidata a Titti Colonnello.



L’appuntamento da segnare in agenda, per tutti gli appassionati di grandi risate e cabaret, è per lunedì 15 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Manzoni di Milano.



La serata, organizzata dall’Associazione “Centro Dino Ferrari”, nasce grazie all’ospitalità del Teatro Manzoni e al supporto scientifico di Dompè, Taroni, Korian, Marialuisa Trussardi e al contributo tecnico di Argenteria Dabbene e Melismelis.



Tutto il ricavato raccolto della serata sarà devoluto a sostegno della ricerca scientifica del “Centro Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per la ricerca, diagnosi e terapia delle malattie neuromuscolari (Distrofie Muscolari), neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, SLA, Sclerosi Multipla, Atrofie Muscolari Spinali) e cerebrovascolari (Ictus e Emorragie Cerebrali) e altre malattie neurologiche gravemente invalidanti.



Partecipare alla serata è facilissimo: per informazioni e disponibilità dei posti basta contattare il numero 0255189006, inviare un messaggio whatsapp al 3886254465 o scrivere una mail a eventi@centrodinoferrari.com

