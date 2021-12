Capodanno 2022, una serata seciale al Blue Note a ritmo di swing

L'arrivo di Capodanno al Blue Note è qualcosa di magico. Il famoso jazz club del quartiere Isola, in occasione di Capodanno 2022, propone una cena di gala con un raffinato menù ideato dallo chef Federico Tronci, composto da 6 portate accompagnate da una degustazione di vini pregiati e, dopo la Mezzanotte, cotechino e lenticchie di buon auspicio per il 2022.

Il concerto

A far da cornice alla cena, un sottofondo musicale d’eccezione, vera cifra distintiva che rende il Capodanno al Blue Note davvero unico e speciale: aprirà la serata il jazz swing del trio di Domenico Mamone per uno speciale tributo a New Orleans, città natale del jazz; dopodiché il palco sarà affidato all’Harlem Gospel Choir, unanimemente considerato uno dei migliori cori gospel al mondo.

Il gruppo, ribattezzato “Angles in Harlem” dagli U2, è stato fondato nel 1986 da Allen Bailey ed è costituito da alcuni dei migliori cantanti e musicisti delle numerose Black Church in Harlem: dopo più di trent’anni continua a riscuotere successo in ogni angolo del pianeta, portando ovunque nel mondo una maggiore comprensione della cultura afro-

americana e della musica ispirata chiamata Gospel così come si suona nella Black Church. Allieterà la cena e la serata con un tradizionale repertorio gospel dedicato al Natale e alle feste, infondendo nel pubblico gioia e serenità.

Il brindisi di mezzanotte

Infine, ci sarà anche la possibilità di entrare solo per il Brindisi di mezzanotte assistendo al secondo set del concerto. Il biglietto d’ingresso dà inoltre diritto una bottiglia da 0.375 l di Franciacorta DOCG Famiglia Berlucchi, panettone, pandoro e clementine, cotechino e lenticchie.