Capodanno Cinese, il dragone rosso torna a sfilare dopo la pandemia

Dopo due anni di pandemia, il dragone rosso torna a sfilare a Milano in occasione del Capodanno Cinese.

La manifestazione

Ad organizzare la parata, amatissima dai milanesi, diverse associazioni e cittadini italo-cinesi. La novità di quest'anno è che la sfilata non si terrà più, come gli anni scorsi, in Paolo Sarpi, ma all'Arco della Pace.

"Essendo una manifestazione che negli ultimi anni aveva attirato tantissima partecipazione - commenta il noto imprenditore Francesco Wu sui social -, si è pensato di spostarla in una zona più ampia come piazza Sempione-Arco della Pace, per motivi di sicurezza".

Quest'anno, inoltre, i festeggiamenti a Milano corrisponderanno esattamente al giorno del capodanno in Cina.

Che cosa vedere al Capodanno Cinese

Ecco che allora, domenica 22 gennaio è prevista la partecipazione di diverse migliaia di persone, tra cittadini e turisti, che assisteranno a danze, sfilate di laterne rosse e performance di figuranti travestiti da dragoni portafortuna.

La sfilata inizierà verso le ore 14.