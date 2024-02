Capodanno cinese 2024 a Milano: orari e info sulla parata di domenica 11 febbraio

Domenica 11 febbraio 2024 a Milano torna il Capodanno Cinese. La festa coincide con l’inizio dell’anno del Drago e per l'occasione in città si svolgerà la tradizionale sfilata del Dragone cinese.

ll significato del Capodanno cinese

Il Capodanno cinese è una delle festività più importanti del calendario cinese. Si tratta di un periodo di festa e di rinnovamento, che segna la fine dell’anno vecchio e l’inizio di uno nuovo.

I festeggiamenti durano circa due settimane e sono caratterizzati da una serie di tradizioni e rituali, tra cui la pulizia della casa, per eliminare la sfortuna dell’anno vecchio e l’accensione di fuochi d’artificio, per scacciare gli spiriti maligni.

La parata del drago domenica 11 febbraio

A Milano, l’evento più importante dei festeggiamenti sarà, come ogni anno, la tradizionale Parata del Drago, che si svolgerà domenica 11 febbraio alle 14 in Piazza Sempione. La parata è un’esibizione di musica, danza e acrobazie che coinvolge centinaia di artisti e figuranti, che sfilano per le vie della città accompagnati da un grande drago di cartapesta.

Accanto alla tradizionale Danza del Leone e del Drago, anche esibizioni di arti marziali e sfilate di abiti in costume, oltre a canti e balli popolari.

Il palco sotto l'Arco della Pace

La parata del Capodanno Cinese si è spostata negli ultimi anni all’Arco della Pace, a causa della numerica sempre più elevata di turisti e curiosi che ogni anno assistono alla sfilata, e che una via stretta come Paolo Sarpi non era più in grado di contenere.

Per permettere a tutti i cittadini di ammirare la sfilata, verrà posizionato un grande palcoscenico sotto l'Arco, che ospiterà gli spettacoli in costume previsti quel giorno.