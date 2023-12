Musica, festa e prelibatezze da gustare: un Capodanno speciale al Mercato Centrale Milano

Per la notte di San Silvestro vi aspetta nel cuore di Milano un inizio anno frizzante, tra musica, festa e tante bontà tutte da gustare per festeggiare insieme la notte di Capodanno all'insegna del divertimento e del buon gusto. Un evento da non perdere con una speciale esclusiva.

Festeggia la notte di Capodanno al Mercato Centrale Milano

Domenica 31 dicembre, dalle ore 19.00 alle ore 2.00, il Mercato Centrale Milano (via Giovanni Battista Sammartini, 2) vi aspetta numerosi per l’imperdibile evento di Capodanno. Un evento speciale tra musica, grande festa e squisite bontà: festeggia il Capodanno al Mercato, un'occasione perfetta per brindare insieme al nuovo anno in arrivo!

Oltre alle tante bontà delle botteghe, vi aspetta un’atmosfera unica con gli imperdibili dj set di Plastik Doll e Dj Donut. La loro musica eclettica ed eccitante accompagnerà Myam, cartomante e tarologa, nella sua performance itinerante che vi farà scoprire la carta di Mercato Centrale dedicata al 2024.

La Che Buono Card per gustare le prelibatezze del Mercato Centrale

All'interno del Mercato sarà possibile trascorrere l'ultima notte dell'anno godendo di buona musica e scegliendo tra le numerose alternative culinarie proposte grazie all'eccellenza delle tante botteghe presenti. Per l'occasione, Mercato Centrale propone la Che Buono Card. Un'opportunità unica per provare tante prelibatezze diverse.

La carta speciale ha un valore di 50 euro per gli adulti, per i bambini fino a 12 anni di 25 euro. Per i bambini sotto i 6 anni non è necessario l'acquisto. La card da diritto ad un calice di prosecco di benvenuto e un posto riservato per gustare le specialità delle botteghe e brindare al nuovo anno. Ricordiamo che la Che Buono Card è valida solo per la serata del 31 dicembre 2023.

Il Mercato sarà comunque aperto a tutti con le medesime modalità di ogni giorno: l’acquisto della Che Buono card, infatti, non è obbligatorio!



Per info e prenotazioni tavoli è possibile contattare l'indirizzo e-mail info.milano@mercatocentrale.it o contattare il seguente recapito: 02 3792 8400.

Per maggiori informazioni: Mercato Centrale Milano.