Capodanno sull'Adda

Per un Capodanno unico e suggestivo....

Brindisi di Mezzanotte sulla Cima della Torre del Castello illuminato dai fuochi dei festeggiamenti dai paesi limitrofi.



IL PROGRAMMA PREVEDE due diverse opzioni :



VISITA + BRINDISI DI MEZZANOTTE SULLA TORRE -

GUIDATA NOTTURNA ore 22.00 di tutto il castello (30POSTI), 25 € A PERSONA

Un viaggio nel tempo che parte dall'esterno della Centrale Idroelettrica Taccani illuminata da colori sugggestivi di ghiaccio,, nel museo dei ritrovamenti celtici e delle tombe longobarde che si sposta nel presepe allestito nel giardino del Castello , in un'atmosfera del tutto magica ...per scoprire la storia del ex Castello Visconteo e vivevere l'atmosfera incatanta del periodo Natalizio, che si concluderà con salita sulla torre di 42 metri a mezzanotte con un suggestivo brindisi (se il tempo lo permette di solito dalla cima della Torre riusciamo a vedere i fuochi d'artificio che illuminano la zona circostante - NON ORGANIZZIAMO SPETTACOLI PIROTECNICI SIA CHIARO). ( dalle 22:00 - 00:45 massimo).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ACQUISTANDO IL BIGLIETTO QUI : suò sito della proloco di Trezzo o scrivendo a prenotazioni@prolocotrezzo.com





CENA IN BARCA + VISITA NOTTURNA DEL CASTELLO E BRINDISI DI MEZZANOTTE SULLA TORRE

80€ A PERSONA

viaggio in barca sul fiume Adda con aperitivo e cena ben studiati e adattati per famiglie e coppie ♥ che si conclude con una visita guidata del castello Visconteo con brindisi di mezzanotte in cima alla Torre del Castello.



ORE 19.00 (36 POSTI)

Programma Cena in Barca - Menù - non sono previsti modifiche e personalizzazioni. - Propoto dal Ristonate "Al Molo Sull'Adda"

-Aperitivo di benvenuto con navigazione

-ANTIPASTO

Salumi del Territorio

-PRIMO

Lasagnetta alla Bergamasca

-SECONDO

- Arrosto di Lonza con Polenta

-DOLCE

Golosità al fondente con caramello all'arancia e sbriciolata di meringa, liquirizia e zenzero

Acqua, vino e caffè



-Dalle 22.15 segue la visita guidata dell'esterno della centrale illuminata con i colori del ghiacccio e del Castello Visconteo, con salita sulla torre del Castello Visconteo, Brindisi di mezzanotte sul terrazzo panoramico per ammirare la pianura illuminata dai colori del capodanno.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ACQUISTANDO L'ACCONTO DEL BIGLIETTO QUI, E SALDO IN CONTANTI IN BARCA : sul sito della pro loco di Trezzo o scrivendo a prenotazioni@prolootrezzo.com



3459132210



IMPORTANTE

- divieto di accesso ai cani

- biglietti non rimborsabili, sono cedibili a terzi

-consigliamo scarpe comode per la visita al castello che comprende molti gradini

-sconsigliamo la visita a persone con difficoltà cardio motorie e alle mamme con il pancione

-vestiario adatto alle condizioni meteo previste e puntualità