Come ormai tradizione, dal 18 novembre e fino al 3 dicembre torna al Teatro Wagner di Milano la divertente commedia musicale per bambini Cappuccetto rosso story, una storia ecologista in musica …interpretata da bambini. «Dire Cappuccetto Rosso significa parlare di una bimba un po’ disubbidiente, che incontra il lupo cattivo, che poi si mangia la nonna» - dice Mitzi Amoroso, autrice del testo e regista dello spettacolo - «ma in realtà può diventare un ottimo modo per veicolare un messaggio importante ad un pubblico giovane come quello dei bambini, e quale mezzo migliore per parlare di ecologia se non un palcoscenico?» Ecco allora che nel corso della storia conosceremo quattro alberi frondosi, fra cui un pioppo molto birichino che va a motore. Ma anche una farfalla colorata ed una splendida margherita che racconteranno il valore dell’amicizia. La storia della bambina più famosa delle favole si arricchisce di nuovi personaggi e si snoda la fra scoiattoli e puzzole, fra vecchie sagge e divertenti narratrici, fra cacciatori che non cacciano e persino un mago il tutto intercalato dalle musiche coinvolgenti scritte da Paolo Peroni sino al finale a sorpresa lascerà i piccoli spettatori molto soddisfatti ed in allegria. Gli spettacoli andranno in scena presso il Teatro Wagner, Piazza Wagner 2, e ancora una volta gli incassi degli spettacoli andranno totalmente a favore della Onlus I Semprevivi che si prende cura dei disagi mentali giovanili. «Non è forse una favola rappresentare una fiaba a favore dei più fragili e più deboli?» Mitzi Amoroso ne è totalmente convinta. Le date degli spettacoli sempre alle ore 15,30 sono le seguenti: Sabato 18 Novembre, Domenica 19 Novembre, Sabato 25 Novembre, Domenica 26 Novembre, Sabato 02 Dicembre, Domenica 03 Dicembre. Il costo dei biglietti, a offerta libera e da fare direttamente in teatro prima dello spettacolo, parte da 10 euro (7 euro fino ai 10 anni). L'età consigliata è per i bambini dai 3 agli 11 anni . Per informazioni: 347-9647683; ceraunavoltaepoi2015@gmail.com