Come ormai tradizione, dal 18 novembre e fino al 3 dicembre torna ogni sabato e domenica, al Teatro Wagner di Milano, la divertente commedia musicale per bambini Cappuccetto Rosso story, una storia ecologista in musica …interpretata da bambini.



Gli spettacoli andranno in scena presso il Teatro Wagner, Piazza Wagner 2, e ancora una volta gli incassi andranno totalmente a favore della Onlus I Semprevivi che si prende cura dei disagi mentali giovanili.