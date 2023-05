Arriva Carbo Beer festival: a Milano pinte artigianali e carbonara

Piatti di spaghetti alla carbonara e birre artigianali. Questa la magica combo al centro di Carbo Beer festival, in arrivo a Milano, in piazza Città di Lombardia, da venerdì 9 a domenica 11 giugno.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, viene organizzato in collaborazione da Tipico Eventi e Arte del Vino. Ad accompagnare le serate ci sarà un dj set. Protagonista indiscussa la cucina romana, con i suoi prodotti tipici e specialità, prima tra tutte la carbonara che verrà preparata sul momento. Non mancheranno, poi, altre pietanze della tradizione capitolina come la cacio e pepe, l’amatriciana, la coda alla vaccinara, i carciofi alla giudia. Tutti i piatti si potranno abbinare a svariate tipologie di birre italiane e internazionali.

La selezione delle pinte classiche va dalla Raffo, la birra dei tarantini a bassa fermentazione con un gusto secco pieno e moderatamente amaro ma rinfrescante, alla Pulsner Urquell, dal colore dorato brillante e l’aroma fresco e piacevole con note di malto, sentori floreali ed erbacee, conferiti dalla luppolatura a base di Saaz. E ancora, la birra Kozel, dall’aroma fresco di malto e luppolo, con una schiuma soffice e un gusto dolce, la Grolsch Weiss con frizzantezza interna dal colore arancio velato e, infine, la birra Kozel Dark, morbida, a bassa gradazione alcolica e dal gusto pieno.

Per le birre artigianali invece la selezione è composta dalla birra 40 50 40 Pilsner caratterizzata da una luppolatura decisa e abbondante, con le migliori varietà di luppolo continentale, dalla Terzo Miglio American Pale Ale, una delle migliori varietà di luppolo americane dagli aromi agrumati e resinosi e dalla birra Gran Riserva Rossa, una puro malto rossa dal colore ambrato e a bassa fermentazione, corposa e allo stesso tempo facile da bere, dal caldo aroma di malto e caramello.

"Per esaltare il gusto della pasta alla carbonara, scegliete una birra chiara, un po’ acida, fruttata e fresca, che bilancerà perfettamente il grasso del guanciale e la sua nota affumicata. Per esempio potrete scegliere tra una Raffo, una Urquell o una 40 50 40 - consiglia Marco Ramunno di Arte del Vino -. Con la pasta all’amatriciana si potrebbe pensare a una birra sufficientemente ricca e corposa. Il suo leggero sapore fruttato e la sua frizzantezza si accosteranno perfettamente al gusto del pomodoro. Puntate quindi su una Weiss o una Pale Ale”.

“Per smorzare il gusto deciso e la sapidità di una buona cacio e pepe è preferibile scegliere una lager premium scura e corposa, come Kozel Dark, dal sapore leggero e rinfrescante - è il suggerimento di Matteo Redaelli di Tipico Eventi -. Carne alla griglia e fritti troveranno il loro abbinamento perfetto con un Lager Kozel, la soffice schiuma avvolgerà perfettamente la croccantezza del fritto e l’affumicato della griglia”. E infine gli amanti della Gran Riserva Rossa troveranno la combo perfetta con un buon panino con la porchetta o la carne alla griglia.