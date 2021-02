"Cardiologie aperte", consulti telefonici gratuiti con i medici dell'asst Pini-cto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Riabilitativa dell’ASST Gaetano Pini-CTO, diretta dal dott. Oreste Febo, partecipa all’iniziativa “Cardiologie Aperte” promossa da Fondazione per il Tuo cuore, Ente di ricerca della Cardiologia Ospedaliera ANMCO, per dare l’occasione ai cittadini di consultare un cardiologo seppur a distanza su temi di prevenzione cardiovascolare. La Fondazione ha messo a disposizione un numero verde, 800 05 22 33, a cui nei giorni 9-10-11 febbraio dalle 14 alle 16 risponderà uno specialista dell’ASST Gaetano Pini-CTO. “Siamo felici di rendere questo servizio alla popolazione – commenta il dott. Oreste Febo – perché la pandemia ha resto ancora più impellente il bisogno di fare prevenzione in ambito cardio vascolare. Grazie al numero verde possiamo rispondere alle esigenze dei pazienti anche a distanza”. Come segnalato dall’aggiornamento annuale pubblicato dall’American Heart Association le malattie cardiovascolari permango la prima causa di morte nel mondo e probabilmente ci sarà un incremento ulteriore di queste malattie per gli effetti, diretti e indiretti, imputabili alla pandemia. Il rapporto ha evidenziato che l’impossibilità di accedere agli ospedali o il ritardo d’ingresso ai Pronto Soccorso, intasati a causa della pandemia, ha aumentato notevolmente il numero di morti per infarto e ictus. Così il ritardo nelle visite, dilatate nel tempo per permettere agli ospedali di centellinare gli ingressi per garantire la sicurezza, può provocare dei peggioramenti nei pazienti che soffrono di patologie cardiovascolari. La prevenzione quindi gioca un ruolo fondamentale. A chi chiamerà il numero verde messo a disposizione da Fondazione per il tuo Cuore verranno dati consigli su come prevenire l’insorgere di malattie cardiovascolare e per mantenere un buono stato di salute generale in modo da evitare l’insorgenza di queste patologie.