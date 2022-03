Carnival week

Al Museo delle Illusioni il Carnevale durerà un'intera settimana. Ti sfidiamo a scattare le tue foto anche in maschera! Le illusioni sembreranno ancora più reali! ?



Il Museo delle Illusioni è un posto dove nulla è come sembra. Stanze, installazioni e rompicapo metteranno a dura prova i tuoi sensi e la tua percezione della realtà. Un museo interattivo, adatto a tutte le fasce d'età, in cui non solo sono si possono ma si "devono" fare foto per scovare "strane" illusioni. Vieni a trovarci! Noi siamo pronti a stupirti, e tu?



Sabato e Domenica ingresso solo su prenotazione online www.milan.museodelleillusioni.it



Dal Lunedì al Venerdì l'ingresso è aperto anche a chi non ha prenotato ma in base alla capienza del museo.