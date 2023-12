Luci, divertimento e tanto shopping con l'imperdibile Christmas Collection

Con l'arrivo di dicembre siamo finalmente giunti al periodo più magico dell'anno, il Natale. Tra luci, decorazioni, leccornie e tanti regali, questo è il periodo ideale per dedicare attenzioni ai propri cari con gesti d'affetto e perché no, anche con graditi doni. Ma dicembre è anche il periodo giusto per concedersi qualche dolce coccola e togliersi dei piccoli sfizi, magari acquistando quell'abito tanto desiderato!

L'imperdibile Christmas Collection al Centro Commerciale Carosello

A pochi passi da Milano, al Centro Commerciale Carosello di Carugate, è molto più che Natale… è Christmas Collection! La Galleria accoglie i clienti in un’atmosfera di festa, riscaldata dalle luci e dai colori delle installazioni giganti e animata dalle originali performance degli artisti di strada.

Un mondo di privilegi con la Carosello Card

In questo clima gioioso è ancora più bello fare shopping nei negozi di Carosello, che quest’anno ha messo “sotto l’albero di Natale” la Carosello Club, la carta virtuale e carta servizi - completamente gratuita - che premia la fedeltà dei frequentatori della Galleria, offrendo a chi entra nel Club un mondo di privilegi. Proprio una giornata di acquisti natalizi potrebbe essere l’occasione giusta per registrarsi ed attivare la Carosello Card, approfittando delle opportunità che rendono lo shopping, e anche la sola frequentazione della Galleria, occasioni uniche per ottenere vantaggi.

Brand per tutti i gusti

Ed è comunque e sempre un grande vantaggio frequentare la Galleria del Centro Commerciale Carosello dove tanti brand di diverse merceologie consentono di trovare sempre idee originali, gradite, per tutti i budget e anche per le persone più esigenti: la collega dai gusti difficili, l'amica del cuore che ha praticamente tutto o la sorella che è l’eterna… incontentabile!

Tante e per tutti i gusti anche le idee regalo moda, l’importante è tenere presente il mood di ciascuno: del fidanzato casual e sportivo, della mamma dallo stile classico, dell’amica estrosa… Quel che è certo è che fra le tante proposte degli store del Centro Commerciale Carosello è facile trovare un’idea brillante per ciascuno dei nostri cari.

Per saperne di più sulla Christmas Collection visita centrocarosello.it e segui i canali social Facebook e Instagram.