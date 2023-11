Servizi e promozioni in Galleria: un mondo di vantaggi con l'attivazione della cartà fedeltà

Orario non disponibile

Promozioni, servizi e tante occasioni: attivando 'una chiave di accesso' preferenziale si avrà la possibilità di partecipare ad un’esperienza unica con anteprime, vantaggi esclusivi e numerosi premi nel centro commerciale di fiducia.

Parte la grande novità dedicata ai clienti di Centro Commerciale Carosello: con Carosello Club, la carta virtuale e carta servizi che premia la fedeltà dei frequentatori della Galleria, al via un mondo di privilegi.

Come funziona

Come avere la propria carta digitale? E' molto semplice: per attivarla bisogna registrarsi attraverso semplici passaggi e renderla così disponibile su smartphone; naturalmente, la registrazione è completamente gratuita!

I vantaggi

Il nuovo programma fedeltà del Centro Commerciale Carosello è ricco di opportunità che rendono lo shopping, ma anche la semplice frequentazione della Galleria, un'occasione unica per trarre sempre più vantaggi.

Chi entra nel Club, infatti, può usufruire di promozioni riservate esclusivamente agli iscritti sia dalle attività commerciali di Carosello che da partner del bacino d’utenza convenzionati. Inoltre, solo i membri possono avere accesso in anteprima ad eventi speciali ed appuntamenti di entertainment, usufruire di servizi dedicati ed aggiudicarsi premi di valore.

Carosello Club è il “place to be" virtuale dove entrare subito: iscriviti e unisciti alla grande famiglia di Centro Commerciale Carosello per prendere parte ad un’esperienza unica!

Per saperne di più su Carosello Club, è possibile visitare caroselloclub.it oppure rivolgersi al personale presso l’InfoPoint.