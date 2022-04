Un carro armato coperto di libri verrà messo davanti a Palazzo Reale

Un carro armato coperto di libri. Un simbolo potente per opporsi alla guerra. L'installazione artistica sarà posizionata davanti a Palazzo Reale nei giorni della Festa di Liberazione, 23-25 aprile 2022. L’istallazione “Solo la cultura può fermare la guerra”, è stata ideata da Lorenzo e Simona Perrone, artisti che da sempre imbiancano libri di recupero, nascondendo il testo sotto una candida patina di gesso e cercando con questo gesto di trasfigurare ogni libro in un archetipo che rappresenti la cultura, il sapere, la presa di coscienza, il pensiero migliore della nostra civiltà. Il progetto è promosso e prodotto da Comune di Milano – Cultura, Palazzo Reale, e LibriBianchi in collaborazione con Eidos Partners e realizzato dall’agenzia creativa e casa di produzione YAM112003.

“Cultura è consapevolezza: della storia, del mondo che ci circonda, delle pulsioni più profonde dell’uomo, della necessità della pace e della bellezza per sopravvivere alle storture e alle efferatezze e per maneggiare gli strumenti per cambiare in meglio la vita nostra e degli altri. I libri contengono tutto questo. Ogni grande scrittore - italiano, russo, ucraino, americano, afghano... - ha contribuito, e continua a farlo, ad arricchire la nostra coscienza per consentirci di attivare la parte migliore di noi, in un percorso di educazione alla vita che mira a sconfiggere ogni guerra. Per questo il Comune di Milano ha voluto sostenere e ospitare l’installazione in piazzetta Reale, con l’obiettivo di far riflettere sul fondamentale apporto della cultura nella comprensione e nel superamento di tutti i conflitti”, sostiene Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

“Solo la cultura può fermare la guerra” è una installazione partecipata che richiede l’intervento diretto del pubblico e vuole porre l’accento su come la cultura - il libro - sia l’unico strumento veramente efficace per fermare la guerra, rappresentata dal carro armato. Dal 23 al 25 aprile un carro armato vero sarà posizionato nella Corte Grande di Palazzo Reale dove le persone interessate potranno partecipare portando con sé un libro che dopo essere stato imbiancato insieme ai due artisti, sarà posizionato sul carro armato, il quale, alla fine della manifestazione, sarà interamente sommerso dai volumi. Impugnare un libro bianco sarà come impugnare una bandiera per invocare uno stop, per non arrendersi a un destino bellico. È un gesto ultimo, di speranza, un libro bianco che senza urlare, in silenzio, parla di pace.

L’intento è quello di portare consapevolezza sul fatto che solo l’educazione alla non-violenza, schierata cioè contro l’aggressione e la prevaricazione di ogni tipo, potrà aiutare i giovani di oggi a cambiare l’atteggiamento dell’uomo verso i suoi simili, per scoprire insieme nuove vie di confronto senza l’uso delle armi. «Già Platone, duemilacinquecento anni fa scriveva (Timeo, 86-87): “Perché malvagio nessuno è di sua volontà, ma il malvagio diviene malvagio per qualche prava disposizione del corpo o per un allevamento senza educazione...” - sottolineano gli artisti Lorenzo e Simona Perrone - Quindi non c’è nulla nella nostra neurofisiologia che ci costringa ad agire in modo violento e letale, è solo un fatto culturale. Dobbiamo cominciare da lì, dall’educazione, dallo studio, per suggerire nuovi comportamenti “disarmanti”». Così il carro armato messo “fuori combattimento” da migliaia di libri bianchi è un gesto di speranza. Un messaggio forte e dirompente, una scultura imponente e muta che grida in tutte le lingue “Solo la cultura può fermare la guerra”.

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile dalle 10 alle 19, sarà possibile portare il proprio libro di recupero presso la Corte Grande di Palazzo Reale per contribuire a realizzare l’installazione.