Sabato 27 maggio alle 10.30 in Cascina Cotica torna il Teatro Piccolissimo con la Compagnia Teatrale Schedia Teatro.





"Cartoline illustrate e cantate - Omaggio a Gianni Rodari"

Teatro d'attore con musica dal vivo per bambini dai 3 ai 9 anni



testo e regia Riccardo Colombini

con Valerio Bongiorno, Sara Cicenia

musica dal vivo Gabriele Bernardi



Una stazione. Treni che vanno, treni che arrivano, e viaggiatori che aspettano di partire.

Un capotreno e una viaggiatrice si incontrano per caso e scoprono che il loro treno viene inaspettatamente cancellato. Ma non è l’unica sorpresa in serbo per loro: ne fanno una ben più strana. Un pianista con gli occhiali da sole dimora proprio lì, accanto a loro. E distribuisce cartoline! Sì, cartoline illustrate: oggetti strani, caduti in disuso, che ormai non interessano più a nessuno… Cose molto strane cominciano allora ad accadere: le cartoline, infatti, raccontano storie ed ispirano canzoni. E allora… arrivano torte in cielo, strade di cioccolato, palazzi di gelato, castelli in aria e bambini distratti, che perdono i pezzi sulla strada.

Le storie e le canzoni disegnano gli universi di Gianni Rodari, il grande mago delle parole. La stazione comincia a cambiare davvero e i tre personaggi cominciano un viaggio nuovo e inaspettato.





Vi aspettiamo sabato 27 maggio alle 10.30! L'ingresso è libero e gratuito.



L'evento rientra nella rassegna estiva CASCINA C(A)OTICA di Cascina Cotica (via Giulio Natta, 19, Milano - MM1 Lampugnano), che andrà avanti fino al 24 giugno con tantissimi eventi e attività!