Alle porte di Milano si riaccende la Casa di Babbo Natale

La Casa di Babbo Natale torna ad illuminarsi in vista delle festività. La dimora privata, sita in via dei Platani a Melegnano, riaccenderà le sue luci colorate da sabato 11 dicembre fino a giovedì 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 21.

Una passione che illumina il Natale

Come scrive il proprietario di casa, "la mia passione per le luci ha inizio da bambino, quando, con i miei genitori decoravo l' albero di Natale in casa. Con il passare degli anni ho avuto la possibilità di aver un bel giardino dove ho potuto realizzare idee nuove e sempre più in grande, e successivamente la passione è sfociata anche in un lavoro, prestando consulenza e progettazione sia per luoghi pubblici e privati, collaborando con aziende specializzate solo con prodotti professionali. La passione sfocia in adorazione per il Natale ed è per questo che le mie luci vogliono trasmettere un messaggio di Pace, Serenità e Gioia di Vivere".

E sono proprio loro, le luci, le vere protagoniste di questo luogo incantato: se nel 1998 erano 8.000, nel 2000 il numero era quadrupliato arrivando a 32.000, fino al record degli ultimi anni, che ha visto l'installazione di ben 486.282 LED.

Informazioni pratiche

Si ricorda che le luci si possono ammirare dal marciapiede circostante. La casa di Babbo Natale è una realizzazione privata, non commerciale e non prevede biglietti da acquistare.

