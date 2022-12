Torna la mitica casa di Babbo Natale (gratis)

Un tappeto di luci, alberi completamente illuminati e slitte a tema. A Melegnano è pronta a splendere, di nuovo, la mitica casa di Babbo Natale, la spettacolare "composizione" che ogni anno viene organizzata da Massimiliano Goglio nella sua villa al civico 31 di via dei Platani. L'appuntamento per l'accensione quest'anno è per sabato 10 dicembre. L'abitazione resterà poi illuminata - grazie a oltre 500mila luci a led - fino all'8 gennaio tutti i giorni dalle 17 alle 21.

"La mia passione per le luci ha inizio da bambino, quando, con i miei genitori decoravo l' albero di Natale in casa. Con il passare degli anni ho avuto la possibilità di aver un bel giardino dove ho potuto realizzare idee nuove e sempre più in grande", spiega lo stesso Goglio sul sito dedicato alla sua iniziativa.

"Sono orgoglioso di poter regalare a tutti un sorriso e un po' di meraviglia, ai bambini d'accordo ma anche ai grandi. Lo spirito del Natale non nasce da una bella festa, ma solo dal calore della famiglia e dai propri amici. Vorrei che a casa o lontano, con gli amici o con la famiglia, di fronte alle decorazioni più eleganti, o all'albero più umile, tutti sentissero lo spirito del Natale", il desiderio del "Babbo Natale" di Melegnano.

La "visita" sarà come sempre gratuita e chiaramente le luci potranno essere ammirate dal marciapiede, all'esterno della villa.