Torna la mitica "casa di Babbo Natale" di Melegnano: quando vederla, gli orari

Luci, colori e la magia del Natale. Torna ad accendersi anche quest'anno la mitica casa di Babbo Natale di Melegnano, ormai un vero e proprio appuntamento imperdibile delle festività per tutta Milano.

Nel 2023, la villa e il giardino della famiglia Goglio - al civico 31 di via dei Platani - si illumineranno da venerdì 8 dicembre al 7 gennaio 2024. Come sempre le decorazione si potranno ammirare dall'esterno, dalle 17 alle 21 ogni giorno, hanno fatto sapere i proprietari.

Lo scorso anno l'allestimento, sempre più imponente, poteva contare su 531.358 led. Ed è verosimile che quest'anno il babbo Natale di Melegnano, Massimo Goglio, faccia di meglio. "Per l'anno 2023 l'installazione luminosa esterna della casa è iniziata il 30 luglio e si sviluppa su una superficie di 35 metri per 40", si legge sul sito ufficiale. Come sempre saranno decorato il prato, gli alberi, la facciata della villetta, che ospiterà anche la slitta con le otto renne luminose.

"La mia passione per le luci ha inizio da bambino, quando, con i miei genitori decoravo l'albero di Natale in casa. Con il passare degli anni ho avuto la possibilità di aver un bel giardino dove ho potuto realizzare idee nuove e sempre più in grande", racconta Massimo sul sito. "Sono orgoglioso di poter regalare a tutti un sorriso e un po' di meraviglia, ai bambini d' accordo ma anche ai grandi. Lo spirito del Natale non nasce da una bella festa, ma solo dal calore della famiglia e dai propri amici. Vorrei - conclude - che a casa o lontano, con gli amici o con la famiglia, di fronte alle decorazioni più eleganti, o all'albero più umile, tutti sentissero lo spirito del Natale".