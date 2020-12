Elfi, pupazzi, 480mila luci: si accende la "Casa di Babbo Natale". Orari e giorni per visitarla

Si accenderanno anche quest’anno le luci della “Casa di Babbo Natale” di Melegnano, il meraviglioso villaggio natalizio allestito da Massimiliano Goglio che ogni anno trasforma la sua villetta di via dei Platani con oltre 480mila led, elfi, renne, slitte e pupazzi.

Per rispettare le norme di contenimento del Covid-19 ed evitare quindi gli assembramenti - hanno fatto sapere dall'amministrazione - è stato stilato un calendario delle accensioni dal 9 dicembre al 5 gennaio 2021: l’allestimento sarà acceso dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21 e spento il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

"Ci siamo confrontati con Massimiliano Goglio - ha spiegato il Sindaco ​Rodolfo Bertoli - e abbiamo coordinato il calendario delle accensioni. Le indicazioni sono in linea con il Dpcm specifico per questo periodo, ma ovviamente terremo monitorata la situazione e, in caso di necessità, siamo pronti ad intervenire con provvedimenti specifici. Si tratta di una situazione che vede da un lato la necessità di tutelare la salute di tutti e, dall’altro, la volontà di offrire ai cittadini un’occasione per apprezzare la tradizionale Casa di Babbo Natale, sempre più bella e luminosa, che vogliamo rappresenti un primo piccolo passo verso una nuova normalità".

"Abbiamo cercato di mantenere un appuntamento che caratterizza la nostra città ma occorre prestare la massima attenzione, per questo ricordo a tutti di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale: l’accessione della Casa di Babbo Natale vuole essere un’occasione di svago, non di assembramento", ha concluso il primo cittadino.

L'inaugurazione è prevista per mercoledì 9 dicembre, alle ore 17.

Il calendario delle accensioni