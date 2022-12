Dal 12 gennaio al 12 febbraio 2023, Spazio HUS ospita la mostra collettiva d’arte contemporanea dal titolo “Casa è…”, a cura di Francesca Bianucci e Chiara Cinelli, che sarà inaugurata giovedì 12 gennaio alle ore 18.30.

Luogo fisico e simbolico a un tempo, la casa è un concetto che abita il nostro immaginario collettivo, rivestendo un ruolo di assoluta centralità nella formazione della nostra identità e del nostro senso di appartenenza.

“Casa” non è solo lo spazio reale entro il quale si svolgono le nostre vite, si intrecciano storie, vissuti ed emozioni personali, spazio intimo della quotidianità e della familiarità, ma è anche un luogo spirituale e concettuale che travalica la sua sola denotazione fisica, associandosi ad aspetti relazionali, sociali e sentimentali differenti per ciascun individuo.

A questo tema, tanto variegato e ricco di prospettive, è dedicata la mostra collettiva “Casa è…” che, grazie al contributo di un gruppo di artisti internazionali, eterogenei per stile, formazione e cultura artistica, intende dar voce alle molte sfaccettature di questo ampio orizzonte tematico, attraverso stili e tecniche artistiche differenti.

Le opere dialogano con il luogo che le ospita, affascinante spazio espositivo che guarda, per sua vocazione, al concetto dell’abitare come a un’esperienza culturale a tutto tondo, veicolando un’idea di casa come luogo “parlante” che racconta, in ogni suo oggetto, la storia di chi lo abita.

Spazio HUS, il cui nome nasce dal termine danese “HUS” che significa “casa”, si propone come un luogo di incontro e di contaminazione tra esperienze e percorsi artistici differenti, attraverso un ricco programma di esposizioni di designer, artisti, fotografi e artigiani del panorama italiano e internazionale.

Lo spazio è anche sede di HUS Milano, laboratorio creativo e di ispirazione per architetti, arredatori, designer e artisti in generale.



Artisti

Heinrich Brinkmöller – Becker, Silvia Cibaldi, Pasquale Cipolletta, Elisabetta Cusato – Eliscus, Marco Di Piazza, Yaya Frigerio, Monica Gheller, Sandro Gorra, Irene Guerrieri, Alfredo Laviano, Silvia Manfredini, Gianni Mantovani, Shuhei Matsuyama, Agostina Pallone, Beniamino Piantoni, Carla Querejeta Roca, Luana Raffuzzi, Anna Sutor, Rita Tripodi.



Casa è…

mostra collettiva d’arte contemporanea

a cura di Francesca Bianucci e Chiara Cinelli



Spazio HUS

via San Fermo, 19 – Milano



Direttore artistico di Spazio HUS

Mariano Bellarosa



Inaugurazione

giovedì 12 gennaio 2023



Apertura della mostra

dal 12 gennaio al 12 febbraio 2023

ingresso libero



Orari di apertura

da lunedì a venerdì: 10.30- 13.30 / 15.00 – 19.00

sabato su appuntamento



Per informazioni

T. 02 23050706

www.spaziohus.com



Organizzazione e Ufficio Stampa



Bianucci Cinelli studio – Comunicazione, Organizzazione eventi, Ufficio stampa

via Lambro, 7 – 20129 Milano - tel. +39 02 29414955 – fax +39 02 29414955

Francesca Bianucci – 335 6178582 – fb@bianuccicinellistudio.it



www.bianuccicinellistudio.it