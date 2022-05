Casamica: con la musica di rossini accanto alle mamme dei piccoli malati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 15 maggio, alle ore 20.30, lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, suonerà al Teatro Dal Verme dedicato a tutte le mamme che affrontano la malattia dei propri figli. In particolare, a quelle i cui bambini devono essere sottoposti a cure lontani da casa e che, insieme a loro, vengono accolte da CasAmica Onlus. Il concerto sarà interpretato dal coro dell’Associazione degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala – che con CasAmica organizza la serata – insieme all’Orchestra Vivaldi diretta dal M° Filippo Dadone e a quattro solisti d’eccezione: il soprano Renata Campanella, il mezzosoprano Alessandra Fratelli, il tenore Oreste Cosimo e il basso Kiok Park. La serata è organizzata con il sostegno di Fondazione Roche, ancora una volta al fianco di CasAmica onlus e di chi è costretto a curarsi lontano da casa, e il patrocinio del Comune di Milano. Tra i migranti della salute accolti da CasAmica nelle sue strutture, ci sono anche tanti bambini insieme alle loro mamme e papà ed è proprio pensando a loro che CasAmica e l’Associazione degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala hanno scelto lo Stabat Mater di Gioachino Rossini: una preghiera antica, attribuita a Jacopone da Todi, che simboleggia la sofferenza di tutte le madri per il dolore del proprio figlio, ma anche la speranza e il conforto che nasce dall’affidarsi a Maria. L’opera di Rossini unisce, infatti, alla meditazione sul dolore della Madonna che assiste alla crocefissione del proprio figlio, un’invocazione intrisa di speranza a Maria. «In questo misto di dolore e amore, sofferenza e speranza ci sono tutti i sentimenti che vediamo ogni giorno nelle mamme dei nostri piccoli ospiti – commenta la presidente di CasAmica Lucia Vedani – Vogliamo, con questa serata e attraverso la musica di questi artisti straordinari, dare voce alle mamme, ai papà e a tutti i familiari ospiti insieme ai loro bimbi nelle nostre case. Raccontare le fatiche che vivono ogni giorno, la loro incrollabile fiducia e rinnovare loro, ancora una volta e in un modo diverso dal solito, la nostra vicinanza.» Il ricavato del concerto andrà a sostegno delle attività di accoglienza di CasAmica, che da oltre 35 anni accoglie nelle proprie strutture, vicino a importanti poli sanitari di Milano, Roma e Lecco, i malati costretti a spostarsi lontano da casa per accedere a cure mediche adeguate. A Milano ci sono quattro delle sei strutture di accoglienza di CasAmica per i pendolari della salute e tra queste c’è la Casa dei Bambini, pensata per far sentire a proprio agio i piccoli ospiti e permettere loro di condurre il più possibile una vita normale, insieme ai familiari, nonostante la lontananza da casa e la malattia. Qui anche le mamme e i papà che li accompagnano trovano un ambiente sereno e tutto il conforto di cui hanno bisogno, per affrontare il difficile momento che stanno passando. I biglietti per il concerto, da 15€ e da 20€, sono acquistabili sul sito di CasAmica Onlus al link: https://www.casamica.it/acquisto-biglietti-dal-verme/ Per informazioni è possibile scrivere a eventi@casamica.it oppure chiamare i numeri 338.5872283 e 347.7174995 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.