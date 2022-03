Cascina in rosa. Una settimana di eventi al femminile in Cascina Merlata

“Cascina in rosa” è il nome dell’iniziativa che Cascina Merlata Spazio Vivo dedicherà alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna 2022. Un’intera settimana, dal 6 al 13 marzo, durante la quale l’aia e i locali dello storico edificio di via Pier Paolo Pasolini ospiteranno l'esposizione di 12 sinuose sculture femminili in legno, attorno a cui ruoterà una ricca serie di iniziative dedicate all’arte, alla cultura, alla cucina e alla salute, il tutto in chiave femminile. Domenica 6 marzo si aprirà con i laboratori di cucina per realizzare i “Tartufini mimosa” e con la performance di Pietro Arnoldi, autore della mostra lignea, che dal vivo creerà una nuova opera d’arte a partire da un “semplice” tronco di albero. In occasione della giornata dell’8 marzo apertura straordinaria dello Spaccio Agricolo di Cascina Zappello, con un omaggio per tutte le donne. Martedì 8, giovedì 9 e sabato 10, verranno offerti alle signore screening gratuiti mappatura dei nei, diagnosi osteoporosi, in collaborazione con Aria Medicale. Gran finale nel weekend 11/13 marzo con l’Atelier di poesia, il laboratorio di lettura “Fiabe Bambine” e infine il laboratorio ispirato a Frida Kahlo a cura dell’Associazione Guanti Rossi.